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05:35, 24 декабря 2024Путешествия

Российский блогер побывал в США и раскрыл главные страхи американцев

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mike Segar / Reuters

Российский путешественник побывал в США и раскрыл главные страхи американцев. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметил, что местные боятся судебных исков. «Представьте, что вас могут засудить буквально за все — за то, что не предупредили о том, что кофе горячий, или за случайный взгляд не туда», — объяснил блогер.

Кроме того, американцы боятся лишиться медицинской страховки, ожирения, сказать что-то неполиткорректное.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что американцы и его соотечественники никогда не поймут друг друга. По его словам, в России люди более прямолинейные и не стесняются сказать, если что-то идет не так.

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