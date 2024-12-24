Самые дорогие акции сделают в России более доступными

Совет директоров золотодобытчика «Полюс» рекомендовал провести дробление акций

Совет директоров золотодобытчика «Полюс» решил созвать внеочередное собрание акционеров 3 февраля 2025 года, чтобы обсудить на нем дробление акций, в результате которого каждая бумага превратится в десять. Об этом сообщается на сайте компании.

«Номинальная стоимость акций будет снижена в десять раз, при одновременном увеличении общего количества акций также в десять раз. При этом общий размер уставного капитала компании не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций», — описали в «Полюсе» последствия запланированных к принятию решений.

Ранее среди их причин золотодобытчик, чьи акции сейчас являются самыми дорогими в индексе Мосбиржи при оценке по номиналу, называл увеличение доступности бумаг для более широкого круга инвесторов.

На момент написания материала стоимость акции «Полюса» снижалась в рамках торгового дня на 1,08 процента, 13,779 тысячи рублей, в целом российский фондовый рынок рос на 0,14 процента, до 2 706,13 пункта.