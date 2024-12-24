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16:26, 24 декабря 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело против экс-главы издания Republic за нарушение правил иноагента

СК возбудил дело против экс-главы Republic за нарушение правил иноагента
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против заочно осужденного журналиста, экс-главы издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, уголовное дело завели по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента»). Источник ТАСС пояснил, что это произошло из-за неоднократного отказа журналиста предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества. По этой статье Колезеву грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Колезев был заочно осужден на 7,5 года лишения свободы по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

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