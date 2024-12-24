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12:29, 24 декабря 2024Экономика

В России запустили проект о строительстве и работе Братской ГЭС

Эн+ запустила проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н.А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС. В основе проекта — исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, и десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.

На базе электронной библиотеки и культурологического медиа «Электронекрасовка» был создан специальный сайт, на котором размещены информационные материалы в различных форматах: подкаст «Полюс мужества», из которого слушатели смогут узнать об основных этапах строительства и главных героях тех эпохальных событий, о культурной жизни Братска того времени и услышать голоса первостроителей; хроника строительства Братской ГЭС с основными вехами и архивными фотоматериалами; полные версии интервью с воспоминаниями о стройке братчан и ветеранов ГЭС, плейлист с песнями Николая Добронравова, Сергея Гребенникова и Александры Пахмутовой, созданными после поездок в Братск, и многое другое.

В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.
Подкаст доступен на всех основных аудиоплатформах. В записи подкаста принимали участие выпускники Школы-студии МХАТ, мастерской Виктора Рыжакова.

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