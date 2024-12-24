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14:38, 24 декабря 2024Силовые структуры

Трое россиян похитили школьника и потребовали за него выкуп

В Петербурге юноши похитили школьника и потребовали у его опекуна 45 тыс. рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге трое юношей похитили девятиклассника и потребовали за него выкуп у опекуна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, о похищении школьника в полицию заявила его девушка. По ее словам, потерпевшего увезли на машине неизвестные юноши. После случившегося похищенный вышел на связь со своим опекуном и потребовал от имени похитителей выкуп в размере 45 тысяч рублей.

На место передачи денег приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленников. Двое из них оказались ранее судимы.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее суд в Туле признал виновным в покушении на мошенничество 16-летнего местного жителя, который инсценировал свое похищение и потребовал у бабушки выкуп в размере трех миллионов рублей.

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