Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:10, 24 декабря 2024Из жизни

У берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами. Один из них набит золотом и серебром

Монтейру: у берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В водах Азорских островов, архипелагов Мадейра и возле материковой Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами. Об этом сообщил подводный археолог Александр Монтейру из Университета NOVA в Лиссабоне, проанализировавший кораблекрушения, произошедшие у побережья Португалии с 1500 года.

В базе археолога упоминаются тысячи судов

Археолог занимался дайвингом и изучал подводные находки в течение 25 лет. Он составил базу из 8620 кораблекрушений, 7500 из них произошли у материковой Португалии, около 1000 — у Азорских островов, еще 120 — рядом с Мадейрой. Специалист объяснил, что в базу попали корабли, затонувшие после 1500 года, когда начали вести документацию.

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Монтейру утверждает, что на борту около 250 затонувших в регионе кораблей находятся сокровища. Он также добавил, что информация о кораблях есть в открытом доступе, однако правительство пока не предпринимало никаких шагов для их поиска. Археолог считает, что рано или поздно сокровища будут обнаружены кем угодно, и невозможно будет защитить их, так как не существует плана действий на этот случай.

На одном из кораблей находятся 22 тонны золота и серебра

Согласно данным Монтейру, рядом с полуостровом Троя затонул испанский корабль Nossa Senhora do Rosario 1589 года. «Я провел расследование и даже выяснил имя матери капитана корабля», — рассказал археолог. По его словам, на борту официально находились 22 тонны золота и серебра.

Материалы по теме:
Сокровища бутлегера. Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
Сокровища бутлегера.Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
7 июня 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022

Анализируя документацию, Монтейру также обнаружил упоминание о корабле 1615 года под названием Nossa Senhora da Luz, который затонул в районе острова Фаял. Он хотел найти это судно, и четыре года изучал архивы. «После этих четырех лет я нырнул и при первом же погружении нашел место кораблекрушения», — поделился специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      В России бывшего замглавы управления ГУМВД осудили по делу о незаконной миграции

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше