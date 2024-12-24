У берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами. Один из них набит золотом и серебром

Монтейру: у берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами

В водах Азорских островов, архипелагов Мадейра и возле материковой Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами. Об этом сообщил подводный археолог Александр Монтейру из Университета NOVA в Лиссабоне, проанализировавший кораблекрушения, произошедшие у побережья Португалии с 1500 года.

В базе археолога упоминаются тысячи судов

Археолог занимался дайвингом и изучал подводные находки в течение 25 лет. Он составил базу из 8620 кораблекрушений, 7500 из них произошли у материковой Португалии, около 1000 — у Азорских островов, еще 120 — рядом с Мадейрой. Специалист объяснил, что в базу попали корабли, затонувшие после 1500 года, когда начали вести документацию.

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Монтейру утверждает, что на борту около 250 затонувших в регионе кораблей находятся сокровища. Он также добавил, что информация о кораблях есть в открытом доступе, однако правительство пока не предпринимало никаких шагов для их поиска. Археолог считает, что рано или поздно сокровища будут обнаружены кем угодно, и невозможно будет защитить их, так как не существует плана действий на этот случай.

На одном из кораблей находятся 22 тонны золота и серебра

Согласно данным Монтейру, рядом с полуостровом Троя затонул испанский корабль Nossa Senhora do Rosario 1589 года. «Я провел расследование и даже выяснил имя матери капитана корабля», — рассказал археолог. По его словам, на борту официально находились 22 тонны золота и серебра.

Анализируя документацию, Монтейру также обнаружил упоминание о корабле 1615 года под названием Nossa Senhora da Luz, который затонул в районе острова Фаял. Он хотел найти это судно, и четыре года изучал архивы. «После этих четырех лет я нырнул и при первом же погружении нашел место кораблекрушения», — поделился специалист.