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16:18, 24 декабря 2024Мир

В Госдепе похвалили захвативших власть в Сирии исламистов

Помощник госсекретаря США Лиф похвалила захвативших власть в Сирии исламистов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Помощник госсекретаря США Барбара Лиф похвалила захвативших власть в Сирии исламистов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

После встречи с представителями новых сирийских властей Лиф заявила, что услышала «некоторые очень прагматичные и умеренные заявления по различным вопросам — от прав женщин до защиты равных прав для всех общин».

При этом помощник госсекретаря США пообещала, что в Вашингтоне будут судить о новом руководстве Сирии по поступкам, а не по словам.

«В конце концов, они прагматичны, практичны, они политики, они несопоставимы с [предыдущим] режимом с точки зрения их политики... Но они консервативные исламисты», — отметила Дарин Халифа, старший аналитик по Сирии Международной кризисной группы.

Ранее сообщалось, что новое руководство Сирии в лице Главного командования военными операциями призвало американские власти снять введенные против страны санкции.

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