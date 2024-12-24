В Госдуме прокомментировали идею ограничения звонков через мессенджеры

Депутат Ющенко не поддержал идею ограничить звонки через мессенджеры в России

Ограничение голосовых звонков через мессенджеры не поможет в борьбе с мошенниками, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по информационным технологиям Александр Ющенко. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что защитить россиян от мошенников поможет только работа с населением.

«Мошенники как звонили, так и будут звонить. Для борьбы с ними нужно повышать общую грамотность населения, повышать общую цифровую культуру», — сказал политик.

По его мнению, подобные ограничения негативно отразятся только на самих пользователях, но не остановят злоумышленников.

«Давайте вообще отменим сотовую связь — тогда мошенники точно никому не будут звонить. (...) Но я не слышал о подобных инициативах. Возможно, это не соответствует действительности», — допустил Ющенко.

Ранее сообщалось, что Минцифры и Роскомнадзор захотели ограничить голосовые звонки через мессенджеры из-за активности мошенников. Сообщалось, что 40 процентов звонков через мессенджеры совершают мошенники, причем 70 процентов из них — из-за рубежа.