В Москве появилась змея

В столице слепили снеговика в виде змеи

В московском районе Южное Чертаново появился снеговик в виде змеи. Фотографию символа 2025 года опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

Фигура свернувшейся в кольцо змеи появилась на Варшавском шоссе у дома 141, корпус 8. На голове у символа года красуется шапка Деда Мороза.

Ранее в Москве на Новомарьинской улице появилась стая слепленных из снега утят. Снеговики оказались около здания одного из отделений почты. Всего неизвестные слепили около 40 утят.

Также недавно москвичи вылепили снеговиков в виде героев знаменитой серии книг шведской писательницы Туве Янссон Снусмумрика и Муми-тролля. Фигуры, которые «рыбачат», появились на перилах моста в парке Яуза. Они сидят на перилах, держа в руках удочки из веток.