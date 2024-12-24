В Роспотребнадзоре высказались о ситуации с холерой в стране на фоне заболеваемости в мире

Роспотребнадзор: специалисты службы следят за ситуацией с холерой

Заболеваемость холерой на территории России является стабильной и находится под контролем Роспотребнадзора. Так о ситуации с заболеваемостью на фоне сообщений о выявлении холеры в мире, в частности — у приехавших из Таиланда в Мьянму женщины и ее спутника — высказались представители службы.

По информации Роспотребнадзора, специалисты службы следят за тем, какие противоэпидемические меры вводятся в Таиланде, а также контролируют ситуацию на российских пограничных пунктах.

«(На границе) задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний», — отметили в службе и предупредили россиян о необходимости изучать ситуацию с заболеваемостью в той стране, в которую собираются отправиться российские туристы.

Ранее сообщалось о вспышке холеры в Южном Судане и росте числа случаев в Таиланде. Последнюю страну эпидемиологи назвали неблагоприятной с точки зрения этого заболевания.