В российском городе Росгвардия передала изъятое оружие на нужды СВО

В Москве Росгвардия передала 250 единиц изъятого оружия на нужды СВО

В Москве Росгвардия передала изъятое оружие на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.

По данным ведомства, передали изъятое, невостребованное и добровольно сданное гражданское оружие в количестве более 250 единиц охотничьего оружия и около двух тысяч патронов к нему. Данная процедура стала возможна благодаря изменениям в федеральном законе «Об оружии».

Как показал боевой опыт, использование охотничьего оружия с дробью является одним из эффективных способов борьбы с БПЛА противника. Все переданное оружие идет на защиту бойцов и мирных жителей в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы рассказал о переданном на СВО оружии из российского региона.