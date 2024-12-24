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11:50, 24 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе Росгвардия передала изъятое оружие на нужды СВО

В Москве Росгвардия передала 250 единиц изъятого оружия на нужды СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Москве Росгвардия передала изъятое оружие на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.

По данным ведомства, передали изъятое, невостребованное и добровольно сданное гражданское оружие в количестве более 250 единиц охотничьего оружия и около двух тысяч патронов к нему. Данная процедура стала возможна благодаря изменениям в федеральном законе «Об оружии».

Как показал боевой опыт, использование охотничьего оружия с дробью является одним из эффективных способов борьбы с БПЛА противника. Все переданное оружие идет на защиту бойцов и мирных жителей в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы рассказал о переданном на СВО оружии из российского региона.

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