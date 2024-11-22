Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 22 ноября 2024Силовые структуры

Депутат Госдумы рассказал о переданном на СВО оружии из российского региона

Депутат ГД Хинштейн: Росгвардия передала на СВО 350 единиц оружия из Самары
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Росгвардия передала на специальную военную операцию (СВО) 350 единиц конфискованного и невостребованного оружия из Самарской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди арсенала гладкоствольные ружья 12 калибра: ИЖ-27, ИЖ-81, МР-153, ИЖ-43, ИЖ-58, а также нарезное длинноствольное оружие: ОП-СКС, «Сайга», «Тигр», которое отлично подходит для борьбы с дронами и крайне востребовано на фронте, отметил депутат и опубликовал видео с одним из владельцев.

На кадрах видно сданное оружие. Представитель самарского управления Росгвардии говорит, что арсенал передается владельцами по договору пожертвования. Он отметил, что нарушители могут освобождаться от ответственности в случае передачи им оружия на цели СВО. Мужчина рассказал, что у него было оружие с 90-х годов, но искал срок лицензии, а поскольку он давно им не пользуется, то решил отдать на СВО.

В этом году жители Самарской области уже передали бойцам свыше 150 единиц оружия.

Хинштейн напомнил, что был одним из инициаторов закона о передаче гражданского оружия на нужды СВО. Теперь скопившиеся на складах оружие может быть передано в Росгвардию, Минобороны для выполнения поставленных задач, отметил он.

20 ноября сообщалось, что свыше 200 жителей Подмосковья добровольно передали свое оружие на СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны впервые раскрыло детали удара «Орешником» по Украине

      Прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА

      Польский военный прокомментировал применение Россией ракеты «Орешник»

      Москвичей предупредили о ветре и мокром снеге

      Археологи нашли 1600-летний амулет с изображением схватки библейского царя и демона

      Покровскую военную администрацию перенесут подальше от фронта

      Кадыров рассказал о состоящих в спецназе «Ахмат» командире Хохле и «корейце Диме»

      Переехавший в США российский комик рассказал о бездомных и наркоманах

      Российская блогерша получила срок за опубликованный ради повышения охватов порноконтент

      В Европе признали неэффективность стратегии помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше