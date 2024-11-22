Депутат Госдумы рассказал о переданном на СВО оружии из российского региона

Депутат ГД Хинштейн: Росгвардия передала на СВО 350 единиц оружия из Самары

Росгвардия передала на специальную военную операцию (СВО) 350 единиц конфискованного и невостребованного оружия из Самарской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди арсенала гладкоствольные ружья 12 калибра: ИЖ-27, ИЖ-81, МР-153, ИЖ-43, ИЖ-58, а также нарезное длинноствольное оружие: ОП-СКС, «Сайга», «Тигр», которое отлично подходит для борьбы с дронами и крайне востребовано на фронте, отметил депутат и опубликовал видео с одним из владельцев.

На кадрах видно сданное оружие. Представитель самарского управления Росгвардии говорит, что арсенал передается владельцами по договору пожертвования. Он отметил, что нарушители могут освобождаться от ответственности в случае передачи им оружия на цели СВО. Мужчина рассказал, что у него было оружие с 90-х годов, но искал срок лицензии, а поскольку он давно им не пользуется, то решил отдать на СВО.

В этом году жители Самарской области уже передали бойцам свыше 150 единиц оружия.

Хинштейн напомнил, что был одним из инициаторов закона о передаче гражданского оружия на нужды СВО. Теперь скопившиеся на складах оружие может быть передано в Росгвардию, Минобороны для выполнения поставленных задач, отметил он.

20 ноября сообщалось, что свыше 200 жителей Подмосковья добровольно передали свое оружие на СВО.

