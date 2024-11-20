В Росгвардии рассказали об эффективности охотничьих ружей против украинских дронов

Росгвардия: свыше 200 жителей Подмосковья передали на СВО свое оружие

Свыше 200 жителей Подмосковья добровольно передали свое оружие в зону специальной военной операции в 2024 году. Об этом телеканалу «360» сообщил представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

По его словам, люди стараются помочь военнослужащим, как могут — собирают гуманитарную помощь, отдают свои ружья в войсковые части, где когда-то служили, для передачи на СВО.

Фокин отметил эффективность гладкоствольных ружей 12-го калибра, предназначенных для охоты на пернатую дичь, в борьбе с дронами.

На сайте Росгвардии прописан порядок сдачи оружия — нужно указать свои данные, марку ружья и контакты. В течение двух дней с человеком свяжутся, потом оружие примут на хранение с последующей передачей в зону боевых действий.

18 ноября сообщалось, что в Курской области подразделения Росгвардии уничтожили более 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их технику.