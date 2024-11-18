Росгвардия уничтожила более 30 военных ВСУ и их технику в Курской области

В Курской области подразделения Росгвардии уничтожили более 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их технику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
С помощью FPV-дронов и при поддержке танка огневая группа Росгвардии уничтожила два опорных пункта и два пункта временной дислокации противника. Также удары были нанесены по скоплениям личного состава ВСУ, а также РЭБ большой мощности, станцию связи «Харис» иностранного производства, 120-мм миномёт ВСУ и FPV ретранслятор.
Ранее Росгвардия показала видео уничтожения американского броневика в Курской области.