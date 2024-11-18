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12:20, 18 ноября 2024Силовые структуры

Уничтожение американского бронетранспортера дроном Росгвардии попало на видео

Росгвардия показала видео уничтожения американского броневика в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Курской области оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожил американский бронетранспортер International MaxxPro. Момент подрыва попал на видео. Ролик в понедельник, 18 ноября, публикует Telegram-канал пресс-службы Росгвардии.

На видео заметно, как дрон-камикадзе приближается к броневику американского производства, после чего картинка исчезает. На кадрах, снятых с другого ракурса, видна подбитая техника до и после попадания. В ведомстве пояснили, что техника была брошена противником, но оставалась на подконтрольной ему территории. Своевременное уничтожение оставленной боевой машины не позволит украинцам эвакуировать и починить ее.

Ранее сообщалось, что за последние три дня армия России продвинулась в Курской области на семь километров.

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