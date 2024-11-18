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11:47, 18 ноября 2024Россия

Раскрыты свежие данные о продвижении российских войск в Курской области

Mash: за три дня армия России продвинулись в Курской области на семь километров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За последние три дня армия России продвинулась в Курской области на семь километров. Свежие данные о ситуации в регионе раскрыл Mash в Telegram.

По информации издания, российские военные освободили от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) деревню Фанасеевка, приблизились к Куриловке и зашли в Погребки, Марьевку и Орловку. Кроме того, окружены Черкасская Конопелька и Плехово. Продолжаются бои за Дарьино и Новоивановку.

Издание также сообщило, что в котле в районе урочищ Ольговская роща и Кремяновская роща находятся от 400 до 600 украинских солдат ВСУ и иностранных наемников. Часть из них попыталась покинуть окружение, однако была атакована Вооруженными силами России.

Кроме того, 7 ноября президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме рассказал, что у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что за время вторжения в российский регион Киев потерял больше живой силы, чем за все время спецоперации.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 17 ноября, Киев потерял на курском направлении более 33 250 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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