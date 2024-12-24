В российском регионе осудили мужчину за перестрелку на Плющихе

В Москве осудили мужчину за перестрелку на Плющихе

В Москве осудили мужчину за перестрелку на Плющихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он осужден по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия») УК РФ.

Как установил суд, 14 февраля 30-летний Расул Очаев в ходе возникшего на улице конфликта с неизвестными ему мужчинами произвел не менее двух выстрелов в них из травматического пистолета. В результате пострадавшие были доставлены в больницу. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил Очаева к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что бывший вагнеровец расправился со знакомой и оставил у нее нож в шее.