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13:40, 24 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили мужчину за перестрелку на Плющихе

В Москве осудили мужчину за перестрелку на Плющихе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве осудили мужчину за перестрелку на Плющихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он осужден по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия») УК РФ.

Как установил суд, 14 февраля 30-летний Расул Очаев в ходе возникшего на улице конфликта с неизвестными ему мужчинами произвел не менее двух выстрелов в них из травматического пистолета. В результате пострадавшие были доставлены в больницу. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил Очаева к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что бывший вагнеровец расправился со знакомой и оставил у нее нож в шее.

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