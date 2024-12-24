Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:42, 24 декабря 2024Силовые структуры

Бывший вагнеровец расправился со знакомой и оставил у нее нож в шее

В Петербурге экс-боец ЧВК «Вагнер» убил знакомую и оставил у нее нож в шее
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 26-летний бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расправился с 32-летней знакомой и оставил у нее нож в шее. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, женщину нашли в хостеле на Коломенской улице. Она была сильно избита, а в шею был воткнут нож. Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что в 2017 году мужчину осудили по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а в 2022 году он подписал контракт с ЧВК и через какое-то время был помилован. После демобилизации работал охранником.

Бывший боец и пострадавшая были знакомы больше двух лет, раньше они оба жили в Волгограде. После переезда женщины в Петербург задержанный поехал за ней, и они стали время от времени жить вместе.

По версии следствия, в ночь на 21 декабря подозреваемый выпивал со знакомой в хостеле. В какой-то момент он начал избивать ее, а потом ударил ножом в шею не менее 13 раз.

Ранее в Волгоградской области бывший боец «Вагнера» забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о ЧВК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

      Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

      Банки снизили сроки по одному виду кредитов

      В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

      В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

      В Грузии рассказали о беспрецедентном давлении так называемых друзей

      Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

      Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

      Правительство Италии приняло решение о продолжении помощи Украине

      Для поступающих в российские вузы мигрантов ввели экзамен по русскому языку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше