Бывший вагнеровец расправился со знакомой и оставил у нее нож в шее

В Петербурге экс-боец ЧВК «Вагнер» убил знакомую и оставил у нее нож в шее

В Санкт-Петербурге 26-летний бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расправился с 32-летней знакомой и оставил у нее нож в шее. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, женщину нашли в хостеле на Коломенской улице. Она была сильно избита, а в шею был воткнут нож. Правоохранители быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что в 2017 году мужчину осудили по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), а в 2022 году он подписал контракт с ЧВК и через какое-то время был помилован. После демобилизации работал охранником.

Бывший боец и пострадавшая были знакомы больше двух лет, раньше они оба жили в Волгограде. После переезда женщины в Петербург задержанный поехал за ней, и они стали время от времени жить вместе.

По версии следствия, в ночь на 21 декабря подозреваемый выпивал со знакомой в хостеле. В какой-то момент он начал избивать ее, а потом ударил ножом в шею не менее 13 раз.

Ранее в Волгоградской области бывший боец «Вагнера» забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о ЧВК.