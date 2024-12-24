Внешность Николь Кидман в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети

Австралийская и американская актриса Николь Кидман попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице портала Whoopsee в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото запечатлена 57-летняя звезда «Плохой девочки». На ней слитный облегающий купальник черного цвета, оформленный длинными рукавами. Также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а мокрые волосы уложены назад.

Поклонники обратили внимание на внешность знаменитости и принялись ее обсуждать в комментариях под постом. «Жаль, что она все испортила пластикой», «Слишком много изменений в лице. Плохо», «Она прекрасна, но ее лицо больше не принадлежит ей», «Выглядит искусственной», «А я считаю, что она в отличной форме», «У нее деформированное лицо, переполненное ботоксом», — высказывались они.

В ноябре журналисты Daily Mail раскрыли секрет красоты Николь Кидман.