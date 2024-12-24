Боец Жак: солдаты ВСУ сдаются в плен ВС России, используя прямой контакт

Желающие сдаться в плен солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дожидаются прямого контакта с российскими военными, рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным «Жак».

По его словам, это делается, чтобы они не были уничтожены своими же подразделениями или в результате «мясного штурма». «Они дожидаются подхода штурмовых групп. Либо наших, либо российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие», — сказал военный.

Ранее украинский аналитический ресурс «Опендатабот» обратил внимание, что в стране выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. По его информации, число дезертиров на Украине увеличивается каждый год.