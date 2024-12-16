На Украине заявили о росте количества уголовных дел из-за дезертирства

На Украине сообщили о росте в 3,7 раза числа уголовных дел из-за дезертирства

На Украине выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. Об этом сообщает национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных.

Уточняется, что в течение десяти месяцев 2024 года было открыто более 19 тысяч уголовных дел из-за дезертирства. По информации ресурса, число дезертиров увеличивается каждый год. При этом по статье о самовольном оставлении части заведено более 41 тысячи уголовных дел в 2024 году. Их число выросло в 3,3 раза за год.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило о 60 тысячах дел о дезертирстве из ВСУ за 10 месяцев 2024 года. Как отмечает FT, количество возбужденных уголовных дел за этот срок почти вдвое превышает их число за предыдущие два года.