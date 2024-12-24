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05:05, 24 декабря 2024Россия

ВСУ в Курской области оставили под кроватью раненого бойца

РИА Новости: ВСУ в Курской области оставили под кроватью раненого бойца
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили в частном доме в Курской области своего раненого бойца, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного командира подразделения российской армии.

«При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненого в ногу. Он спрятался под кроватью», — рассказал он.

Ранее меньше половины украинцев сочли операцию ВСУ в Курской области полезной для укрепления переговорных позиций, что следует из результатов опроса Центра Разумкова для фонда «Демократические инициативы».

Согласно данным опросам, 41 процент украинцев счел операцию ВСУ в Курской области укреплением позиций перед предстоящими переговорами с Россией об урегулировании конфликта. При этом 35 процентов опрошенных не смогли сформулировать четкое отношение к действиям Киева, а 24 процента назвали их фактором ослаблением в плане переговорных позиций.

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