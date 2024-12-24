Задержанный за шпионаж работник режимного предприятия передал Киеву фотографии изделий ВПК

Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

Задержанный за шпионаж для спецслужб Украины работник режимного предприятия передал фотографии изделий современной разработки Военно-промышленного комплекса (ВПК) и координаты военных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене — ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он уже признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

На опубликованных ранее кадрах видно, как силовики производят задержание мужчины и говорят, что он задержан по статье о госизмене. Его сажают в машину и отвозят для проведения следственных мероприятий. В машине задержанный рассказывает, что примерно полгода назад на него вышел некий Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение.