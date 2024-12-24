Задержание за шпионаж сотрудниками ФСБ работника режимного предприятия попало на видео

ФСБ задержала работника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия за шпионаж для спецслужб Украины. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как силовики производят задержание мужчины и говорят, что он задержан по статье о государственной измене. Его сажают в машину и отвозят для проведения следственных мероприятий. В машине задержанный рассказывает, что примерно полгода назад на него вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение. Также он передал координаты военных объектов и фотографии современных разработок ВПК.

В отношении сотрудника режимного предприятия возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене — ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он уже признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины.