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13:14, 24 декабря 2024Из жизни

Женщина заболела ПТСР после нападения группы кровожадных выдр

Жительница Малайзии провела 17 дней в больнице после нападения выдр в парке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина из Малайзии подверглась нападению выдр во время утренней пробежки и едва не распрощалась с жизнью. Об этом пишет The Guardian.

Жительница города Кота-Кинабалу Мариаселла Харун начала бегать по утрам в парке Пердана несколько лет назад. В сентябре во время пробежки Харун заметила группу выдр, бегущих по парковке, и сняла их на видео, потому что они показались ей милыми.

11 сентября она в очередной раз совершала пробежку, когда внезапно почувствовала острую боль в ноге. Обернувшись, она увидела, что ей в лодыжку вцепилась выдра. Женщина упала на землю, и в этот момент из ливневой канализации выскочило еще около десяти животных. Выдры бросились на нее. Они оказались чрезвычайно кровожадными: кусали ее за руки, ноги, шею и даже голову, выдирая куски кожи и плоти.

Свидетелями нападения стала проходившая мимо пара. Люди бросились на помощь женщине, но агрессивные животные стали кидаться и на них. Выдр удалось отогнать лишь после того, как еще один свидетель позвал охрану парка. Сотрудник службы безопасности вооружился металлической палкой и разогнал обезумевших выдр. Харун и еще двоих пострадавших госпитализировали. Женщина провела в больнице 17 дней и перенесла несколько операций. После атаки она стала плохо спать, ей постоянно снились выдры и она инстинктивно закрывала лицо руками. Врачи диагностировали ей посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

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Домой Харун вернулась со 150 швами на теле. После произошедшего она проходит курс психотерапии. Несмотря на помощь, она по-прежнему испытывает страх во время прогулок в парке или на природе.

Ранее сообщалось, что в США выдра набросилась на гулявшего с матерью мальчика. Хищница несколько раз укусила ребенка за руку и попыталась утащить в воду.

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