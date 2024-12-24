Женщина заболела ПТСР после нападения группы кровожадных выдр

Жительница Малайзии провела 17 дней в больнице после нападения выдр в парке

Женщина из Малайзии подверглась нападению выдр во время утренней пробежки и едва не распрощалась с жизнью. Об этом пишет The Guardian.

Жительница города Кота-Кинабалу Мариаселла Харун начала бегать по утрам в парке Пердана несколько лет назад. В сентябре во время пробежки Харун заметила группу выдр, бегущих по парковке, и сняла их на видео, потому что они показались ей милыми.

11 сентября она в очередной раз совершала пробежку, когда внезапно почувствовала острую боль в ноге. Обернувшись, она увидела, что ей в лодыжку вцепилась выдра. Женщина упала на землю, и в этот момент из ливневой канализации выскочило еще около десяти животных. Выдры бросились на нее. Они оказались чрезвычайно кровожадными: кусали ее за руки, ноги, шею и даже голову, выдирая куски кожи и плоти.

Свидетелями нападения стала проходившая мимо пара. Люди бросились на помощь женщине, но агрессивные животные стали кидаться и на них. Выдр удалось отогнать лишь после того, как еще один свидетель позвал охрану парка. Сотрудник службы безопасности вооружился металлической палкой и разогнал обезумевших выдр. Харун и еще двоих пострадавших госпитализировали. Женщина провела в больнице 17 дней и перенесла несколько операций. После атаки она стала плохо спать, ей постоянно снились выдры и она инстинктивно закрывала лицо руками. Врачи диагностировали ей посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Домой Харун вернулась со 150 швами на теле. После произошедшего она проходит курс психотерапии. Несмотря на помощь, она по-прежнему испытывает страх во время прогулок в парке или на природе.

Ранее сообщалось, что в США выдра набросилась на гулявшего с матерью мальчика. Хищница несколько раз укусила ребенка за руку и попыталась утащить в воду.