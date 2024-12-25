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15:22, 25 декабря 2024Экономика

В «Драйве» рассказали о льготах для аккуратных водителей

Для аккуратных водителей в «Драйве» начали действовать льготы по ущербу в ДТП
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Драйв» начал дополнительно стимулировать водителей каршеринга быть ответственнее и внимательнее на дорогах. Теперь для тех, кто водит авто аккуратно, действуют более выгодные условия по услуге «Полное спокойствие». С ней водители не платят за ущерб, причиненный машинам сервиса по их вине, даже если при наличии страхования его пришлось бы выплатить.

Раньше «Полное спокойствие» работало в тестовом режиме и было доступно только части пользователей. Теперь услугу может подключить любой водитель Драйва, который проехал минимум 30 км и набрал рейтинг 42. Такой рейтинг считается минимумом аккуратного вождения и нужен для большинства дополнительных услуг в каршеринге —- например, для брони редких машин.

Услуга добавляет около 15 процентов к стоимости минуты аренды. Для водителей с высоким рейтингом (от 96) доплата за «Полное спокойствие» обходится в среднем на треть дешевле. Подключить «Полное спокойствие» можно в карточке авто при бронировании.

Повысить рейтинг и получить более выгодные условия можно благодаря аккуратному вождению. В рейтинге учитываются ключевые факторы, влияющие на безопасность — например, резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. На данный момент больше 90 процентов пользователей «Драйва» водят аккуратно.

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