Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:49, 25 декабря 2024Культура

Алена Апина заявила об отъезде из России

Экс-солистка «Комбинации» Алена Апина заявила, что Новый год проведет в Таиланде
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина сообщила о том, что перед Новым годом уедет из России. Об этом она рассказала в интервью mk.ru.

По словам Апиной, новогоднюю ночь она планирует встретить в Таиланде. Правда, певица отправляется в Азию не ради отдыха, а на концерт.

«Честно говоря, у меня будет прекрасный новогодний стол, потому что на праздники я улетаю в Таиланд. И у меня будет стол из микрофона и прекрасных зрителей. Это самое лучшее для артиста», — заявила Апина.

Ранее стало известно, что группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Урожай в России снизился более чем на десять процентов

      Россиянам раскрыли правила подготовки к новогоднему застолью

      Пользователи сети стали бояться обычных чемоданов из-за нового фильма Netflix

      Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

      Захарова заявила об ожидании от Абхазии исполнения обязательств по инвестициям

      Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

      Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

      Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау после авиакатастрофы

      Популярная российская актриса восхитила фанатов видео в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше