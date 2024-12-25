Алена Апина заявила об отъезде из России

Экс-солистка «Комбинации» Алена Апина заявила, что Новый год проведет в Таиланде

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина сообщила о том, что перед Новым годом уедет из России. Об этом она рассказала в интервью mk.ru.

По словам Апиной, новогоднюю ночь она планирует встретить в Таиланде. Правда, певица отправляется в Азию не ради отдыха, а на концерт.

«Честно говоря, у меня будет прекрасный новогодний стол, потому что на праздники я улетаю в Таиланд. И у меня будет стол из микрофона и прекрасных зрителей. Это самое лучшее для артиста», — заявила Апина.

Ранее стало известно, что группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет.