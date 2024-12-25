Азербайджан создал комиссию по выяснению причин авиакатастрофы в Казахстане

МИД Азербайджана: создана госкомиссия по авиакатастрофе в Казахстане

Азербайджан создал комиссию по выяснению причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане. Об этом сообщил МИД республики.

«В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Али Асадова», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что на место катастрофы выехал министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Кямаладдин Гейдаров. Все необходимые оперативные меры принимаются Азербайджаном по согласованию с Казахстаном, говорится в сообщении МИД.

25 декабря лайнер Embraer 190AR авиакомпании AZAL вылетел из Баку и должен был приземлиться в Грозном. Из-за тумана экипаж принял решение сажать судно в городе Актау на западе Казахстана. В 09:28 по московскому времени самолет разбился в трех километрах от города.