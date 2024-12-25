Билан рассказал о преследовании со стороны фанатов

Певец Дима Билан вспомнил, как фанатка проникла на территорию его дома

Певец Дима Билан признался, что сталкивался с преследованиями фанаток, и рассказал, почему не ест подаренное поклонниками. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Без масок» Влада Череватого.

Билан признался, что не осуждает своих фанатов после подобных инцидентов, но иногда преследование переходит допустимые границы. Так, одна девушка проникла на территорию его жилища.

«Спали на ступеньках, да что только не происходило! Помню, однажды просыпаюсь, открываю шторы, а у меня на участке написано: "Я люблю тебя"», — заявил певец.

По словам артиста, он также не ест еду, подаренную фанатами, потому что боится сглаза. Исполнитель рассказал, что однажды съел испеченное поклонницей печенье, а после этого в него «будто кто-то вселился». Тогда ему пришлось умываться святой водой в гримерке.

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