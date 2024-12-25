Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 25 декабря 2024Мир

Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

Канцлер ФРГ Шольц: иудаизм — незаменимая часть Германии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал иудаизм незаменимой частью жизни Германии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X по случаю Хануки, празднование которой начинается в эту среду, 25 декабря.

«Иудаизм — неотъемлемая, незаменимая часть нас. С праздником всех вас!» — объявил он.

По словам Шольца, очень символично, что в немецких городах ханукальные подсвечники стоят совсем рядом с установленными к Рождеству елками. При этом в Берлине оба праздничных символа располагаются у Бранденбургских ворот, в самом сердце столицы Германии.

Ханукальный подсвечник для всех жителей Германии сегодня «олицетворяет надежду в темные времена», заметил также канцлер.

Ханука — один из главных иудейских праздников, который обычно отмечается в конце декабря — начале январе в течение восьми дней. В это время иудеи всего мира вспоминают победу еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками греческого царя Антиоха IV Эпифана, который запрещал отправление иудейских обрядов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Урожай в России снизился более чем на десять процентов

      Россиянам раскрыли правила подготовки к новогоднему застолью

      Пользователи сети стали бояться обычных чемоданов из-за нового фильма Netflix

      Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

      Захарова заявила об ожидании от Абхазии исполнения обязательств по инвестициям

      Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

      Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

      Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау после авиакатастрофы

      Популярная российская актриса восхитила фанатов видео в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше