Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

Канцлер ФРГ Шольц: иудаизм — незаменимая часть Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал иудаизм незаменимой частью жизни Германии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X по случаю Хануки, празднование которой начинается в эту среду, 25 декабря.

«Иудаизм — неотъемлемая, незаменимая часть нас. С праздником всех вас!» — объявил он.

По словам Шольца, очень символично, что в немецких городах ханукальные подсвечники стоят совсем рядом с установленными к Рождеству елками. При этом в Берлине оба праздничных символа располагаются у Бранденбургских ворот, в самом сердце столицы Германии.

Ханукальный подсвечник для всех жителей Германии сегодня «олицетворяет надежду в темные времена», заметил также канцлер.

Ханука — один из главных иудейских праздников, который обычно отмечается в конце декабря — начале январе в течение восьми дней. В это время иудеи всего мира вспоминают победу еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками греческого царя Антиоха IV Эпифана, который запрещал отправление иудейских обрядов.

