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02:56, 25 декабря 2024Силовые структуры

Чичваркина вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд вновь оштрафовал бизнесмена Чичваркина за нарушение закона об иноагентах
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Fedorov / Globallookpress

Бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в России иностранным агентом) вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Гагаринский суд Москвы признал Чичваркина виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») и назначил ему административное наказание в виде штрафа.

В конце ноября 2024 года бизнесмена оштрафовали за аналогичное правонарушение на 30 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал блогера Дмитрия Иванова (признан иноагентом в России), также известного как Камикадзе Ди, на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

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