Девушка с начавшимся в 13 лет климаксом рассказала о жизни с ранней менопаузой

У молодой британки Аннабель Гонтлетт выявили преждевременную недостаточность яичников (ПНЯ), когда ей было 15 лет. О жизни с ранней менопаузой она рассказала изданию Metro.

По словам Гонтлетт, впервые симптомы наступающей менопаузы она начала испытывать в 13 лет: у нее начались приливы, внезапно прекратились менструации. Каждый месяц подростка мучили сильные боли в животе, и через несколько месяцев ей поставили диагноз «анорексия» — врач решила, что месячные прекратились из-за недостатка питания.

Состояние девушки продолжало ухудшаться: у нее начались бессонница, затуманенность сознания, тревога и раздражительность, а приливы случались по 30-40 раз в день. «Я злилась на вещи, которые раньше меня никогда не беспокоили, например, на что, как громко жевал отец. У меня было такое чувство, будто я схожу с ума. Несмотря на нормальный вес и отсутствие чрезмерных тренировок, менструация у меня так и не возобновилась», — поделилась Аннабель.

Спустя два года ей поставили диагноз преждевременная недостаточность яичников. К тому моменту у девушки уже не осталось жизнеспособных яйцеклеток.

Я изолировала себя от сверстников, потому что хотела скрыть свое состояние. Мне казалось несправедливым, что пока они переживали период полового созревания, я проходила через менопаузу. Но если бы я заговорила о своих проблемах раньше, если бы я знала признаки климакса, возможно, все могло бы быть немного по-другому Аннабель Гонтлетт

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