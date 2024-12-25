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09:09, 25 декабря 2024Ценности

Дочь Джонни Деппа показала обнаженную грудь в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilyrose_depp

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради предстала на размещенном снимке в платье с серебристым орнаментом, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала обнаженная грудь. Знаменитость позировала перед камерой с объемной прической и нюдовым макияжем, положив одну руку на талию.

Ранее сообщалось, что Лили-Роуз Депп в откровенных образах снялась для журнала Interview. Тогда наследница знаменитых актеров позировала в микрошортах, сидя на стуле с широко разведенными ногами.

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