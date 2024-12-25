В США раскрыли сценарий поражения Киева за несколько дней

Экс-аналитик Джонсон допустил поражение Киева за несколько дней без помощи США

Если Соединенные Штаты Америки прекратят поставки помощи Украине, она сможет продержаться всего несколько дней. Сценарий поражения Киева раскрыл экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«Если США обрубят финансирование сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице», — подчеркнул эксперт.

По мнению Джонсона, нелепые высказывания властей США о скорой победе Киева и успехах украинской армии на поле боя связаны с тем, что в Штатах игнорируют сведения собственной разведки и прислушиваются лишь к той информации, которую предоставляет украинская сторона.

«Я действительно полагаю, что вместо того, чтобы провести собственный независимый анализ, США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее», — заключил он.

Ранее стало известно, что американская разведка и ЦРУ оценят риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Кроме того, они изучат готовность других стран к продолжению поддержки Киева, чтобы «оценить их способность компенсировать любой дефицит помощи со стороны США».