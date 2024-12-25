Красную площадь оцепили после запуска фейерверка

Участок Красной площади оцепили правоохранители после запуска фейерверка

Правоохранительные органы после запуска фейерверка оцепили участок Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что движение ограничили на участке вдоль ГУМ-катка. Однако ярмарка на Красной площади работу не приостанавливала.

Правоохранители, которые оцепили территорию из-за запущенного кем-то фейерверка, отметили: когда снимут ограничения — неизвестно.

Ранее в центре Москвы мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину. Инцидент произошел примерно в 17:00 по московскому времени. Мужчина кинул бутылку под машину у здания ОВД «Арбат». Сейчас силовики оцепили территорию.