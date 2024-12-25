МИД Афганистана выразил протест Пакистану в связи с бомбардировкой

МИД Афганистана выразил протест Пакистану в связи с авиаударами по Пактике

Министерство иностранных дел (МИД) Исламского эмирата Афганистан вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Кабуле и выразило стране протест в связи с нанесением авиаударов по афганской провинции Пактика. Об этом сообщает РИА Новости.

«В знак решительного протеста министерство вручило пакистанскому дипломату ноту, в которой осуждаются недавние авиаудары», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Афганистана.

В ноте также говорится, что подобные действия «будут иметь серьезные и далеко идущие последствия».

Ранее Пакистан нанес ряд авиаударов по восточной провинции Пактика в Афганистане. Жертвами атаки стали по меньшей мере 46 человек, большинство из них женщины и дети.