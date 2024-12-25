Обилие вирусов на Windows объяснили

В XDA связали обилие вирусов на Windows с архитектурой и распространенностью ОС

Специалисты издания XDA объяснили, почему компьютерных вирусов для Windows больше, чем для других операционных систем (ОС). Авторы медиа назвали три причины такого явления.

По словам журналистов, компьютеры на базе Windows статистически более подвержены вредоносному ПО, чем устройства под управлением других ОС. В первую очередь это связано с архитектурой программного обеспечения — ОС Microsoft требует подтверждения лишь при запуске некоторых программ, тогда как многие по умолчанию работают с правами администратора. Для сравнения, приложения для Linux и macOS работают из «песочницы» и не могут получить расширенные права без ведома пользователя.

Вторая причина обильного распространения вирусов для ОС от Microsoft связана с тем, что аудитория Windows более предсказуема: «хакеры ищут пользователей, которые не разбираются в том, как работают компьютеры». Специалисты объяснили, что обычно профессиональные пользователи, которых сложнее взломать, выбирают Linux или macOS.

Третьей причиной эксперты назвали распространенность Windows — ОС этого семейства считаются самыми популярными в мире. Поэтому хакерам выгоднее и проще создавать вредоносные программы сразу для миллионов компьютеров.

Ранее пользователи Windows 11 пожаловались на декабрьские обновления из-за возникших проблем и снижения производительности. По словам журналистов издания Windows Latest, серия апдейтов для системы принесла больше проблем, чем должна была решить.