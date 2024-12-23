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04:16, 24 декабря 2024Наука и техника

Декабрьское обновление Windows 11 сломало ОС

Обновления Windows 11 сломали меню «Пуск» и снизили производительность ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrey Matveev / Unsplash

Пользователи операционной системы (ОС) Windows 11 пожаловались на декабрьские обновления из-за возникших проблем и снижение производительности. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание, что поломки были зафиксированы в обновлениях KB5048667 для Windows 11 24H2 и KB5048685 для Windows 11 23H2. По словам авторы портала Маянка Пармара, серия декабрьских апдейтов для ОС принесла больше проблем, чем должна была решить.

Специалисты заметили, что только с меню «Пуск» связано две крупные поломки. Некоторые пользователи ПК рассказали, что после установки обновления KB5048667 и при выборе темной темы меню остается светлым. Гораздо более серьезная проблема связана с KB5048667 и KB5048685 — в этом случае «Пуск» может не реагировать на нажатия и перестать работать.

Также многие пользователи заметили, что после выпуска обновлений их компьютеры стали работать медленнее. Кроме того, владельцы ПК сообщили о неполадках в работе инструмента по безопасному извлечению флеш-накопителей, проблемах с подключением TCP, снижении яркости экрана и сбое HDR.

Ранее специалисты издания ZDNet назвали советы, которые помогут ускорить работу Windows 11 на ПК. Авторы рекомендовали своевременно устанавливать обновления системы, отключить автозапуск, настроить корректную работу антивируса.

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