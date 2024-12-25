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14:38, 25 декабря 2024Силовые структуры

Мужчина с ножом попытался войти в российскую школу

В Волгограде задержали мужчину, пытавшегося войти в школу с ножом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Волгограде мужчина попытался войти в школу с ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 25 декабря. В полицию позвонили из учебного заведения Тракторозаводского района и сообщили о вооруженном мужчине. Правоохранители прибыли в школу и задержали 52-летнего гражданина. Предварительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 14-летнего подростка, который поссорился со сверстником и напал на него с ножом в здании школы в Краснодаре.

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