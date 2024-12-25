Мужчина с ножом попытался войти в российскую школу

В Волгограде мужчина попытался войти в школу с ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 25 декабря. В полицию позвонили из учебного заведения Тракторозаводского района и сообщили о вооруженном мужчине. Правоохранители прибыли в школу и задержали 52-летнего гражданина. Предварительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 14-летнего подростка, который поссорился со сверстником и напал на него с ножом в здании школы в Краснодаре.