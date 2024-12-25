На потерпевшем крушение самолете в Казахстане были россияне

На борту упавшего в Казахстане самолета были россияне

На борту самолета Embraer 190AR, потерпевшего крушение возле казахстанского Актау, были граждане России. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Tengrinews.kz.

По данным источника, среди пассажиров были 16 россиян. Кроме того, в самолете летели 37 граждан Азербайджана, 6 —Казахстана, 3 — Киргизии.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Az Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау. Он летел из Баку в Грозный, однако был перенаправлен из-за тумана в аэропорту назначения. По предварительной версии, причиной крушения стала стая птиц.