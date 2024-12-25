Названа сумма выплаты семье жертвы взрыва в ТЦ Владикавказа после падения беспилотника

Меняйло: семье жертвы взрыва в ТЦ «Алания Молл» выплатят миллион рублей

Семье 57-летней женщины, ставшей жертвой взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» Владикавказа после падения обломков беспилотника, выплатят один миллион рублей. Сумму назвал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram.

По его словам, семьям пострадавших также «окажут содействие», однако подробности о помощи, которую они получат, политик не раскрыл. Кроме того, местные власти совместно с владельцем здания отрабатывают меры поддержки арендаторов площадей ТЦ.

Меняйло также обратил внимание, что в соцсетях появились посты со сборами для семьи жертвы взрыва. Помимо этого, многие жители республики готовы оказать помощь бизнесменам, чей товар пострадал. При этом глава Северной Осетии предупредил, что преступники могут использовать произошедшее для осуществления мошеннических схем и призвал всех быть бдительными при переводе пожертвований.

Ранее появилось видео с моментом взрыва в ТЦ «Алания Молл». На кадрах с камеры, установленной на фуд-корте, слышно громкий грохот и видно, как все пространство заполняет густой дым.

О мощном взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стало известно утром 25 декабря. В качестве одной из причин рассматривалась утечка газа из баллона, однако она не подтвердилась. Позже Меняйло со ссылкой на Минобороны России заявил, что к происшествию привело падение обломков беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны в 8:28 по московскому времени.