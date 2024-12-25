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20:03, 25 декабря 2024Путешествия

Пассажир разбившегося в Казахстане самолета выжил благодаря стюардессе

Пассажир разбившегося в Казахстане самолета AZAL сообщил о хаосе на борту
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Пассажир самолета AZAL (Azerbaijan Airlines), разбившегося в Казахстане, Самир Алыев сообщил о хаосе на борту самолета перед трагедией. Слова мужчины в разговоре с РИА Новости передал его дядя.

«Мой племянник Самир Алыев среди выживших, и нам уже удалось услышать его голос. Он отправил голосовое сообщение», — рассказал мужчина.

По словам Алыева, перед катастрофой многие пассажиры из-за паники вставали со своих мест и хаотично ходили по салону. Сам мужчина выжил благодаря стюардессе, которая оттащила его в хвостовую часть самолета.

Отмечается, что Самир Алыев — уроженец Шамкирского района Азербайджана. Он ранен и сейчас находится в больнице.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, на борту которого было 67 человек, разбился в Актау. По последним данным, в результате крушения не выжили 38 человек, из них семеро — россияне.

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