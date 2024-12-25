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19:43, 25 декабря 2024Путешествия

Раскрыты новые данные о выживших при крушении самолета в Казахстане россиянах

Глава Минтранса Казахстана: при крушении самолета AZAL не выжили семь россиян
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Семь россиян не выжили в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. Новые данные раскрыл глава Минтранса страны Марат Карабаев, его слова приводит агентство «Казинформ».

По информации чиновника, на борту упавшего лайнера было 16 граждан России, только девятерых удалось спасти.

Карабаев также уточнял, что трое из пяти членов экипажа смогли выжить.

На месте происшествия также обнаружили черный ящик, расшифровка самописца начнется в ближайшее время.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.

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