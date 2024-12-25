Пассажир самолета гулял по московскому аэропорту с красным пакетом и пугал людей взрывом

«Авиаторщина»: пассажир с пакетом напугал службы безопасности Шереметьево

Пассажир самолета в ожидании рейса гулял по московскому аэропорту Шереметьево с таинственным красным пакетом и пугал других пассажиров и службу безопасности взрывом. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что двое путешественников подошли к сотрудникам пункта досмотра в терминале D и пожаловались, что на втором этаже бродит неизвестный подозрительный мужчина и пугает всех. На место прибыли правоохранители и задержали 53-летнего жителя Алтайского края Сергея. Он оказался в нетрезвом состоянии.

Пассажир ожидал свой рейс в Барнаул и гулял по авиагавани. В результате досмотра в вещах и одежде не обнаружили признаков взрывчатых веществ. Внутри терминала также не нашли ничего опасного.

Ранее россиянин пошутил о бомбе в петербургском аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело. Отмечалось, что 37-летний пассажир заявил у стойки регистрации на рейс Санкт-Петербург — Самара, что в его ручной клади находится опасный предмет.