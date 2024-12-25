Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 25 декабря 2024Путешествия

Пассажир самолета гулял по московскому аэропорту с красным пакетом и пугал людей взрывом

«Авиаторщина»: пассажир с пакетом напугал службы безопасности Шереметьево
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пассажир самолета в ожидании рейса гулял по московскому аэропорту Шереметьево с таинственным красным пакетом и пугал других пассажиров и службу безопасности взрывом. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что двое путешественников подошли к сотрудникам пункта досмотра в терминале D и пожаловались, что на втором этаже бродит неизвестный подозрительный мужчина и пугает всех. На место прибыли правоохранители и задержали 53-летнего жителя Алтайского края Сергея. Он оказался в нетрезвом состоянии.

Пассажир ожидал свой рейс в Барнаул и гулял по авиагавани. В результате досмотра в вещах и одежде не обнаружили признаков взрывчатых веществ. Внутри терминала также не нашли ничего опасного.

Ранее россиянин пошутил о бомбе в петербургском аэропорту Пулково и нарвался на уголовное дело. Отмечалось, что 37-летний пассажир заявил у стойки регистрации на рейс Санкт-ПетербургСамара, что в его ручной клади находится опасный предмет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо число погибших в крушении самолета с россиянами в Казахстане

      В московской квартире женщина расправилась со знакомым

      Apple обвинили в очередном нарушении патента

      Рианна высказалась о популярном в 2000-х тренде фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

      В России начали готовить проект нового газопровода в Китай

      Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

      В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

      Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

      Лавров объяснил отсутствие посла России в США

      Новак оценил темпы роста российского ВВП в уходящем году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше