Подарок Бена Аффлека Дженнифер Лопес возмутил пользователей сети

Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес книгу и возмутил пользователей сети

Актер Бен Аффлек подарил певице Дженнифер Лопес книгу в преддверии Рождества и возмутил пользователей сети. Соответствующие комментарии появились под публикацией Page Six.

По данным источника, артист решил вручить бывшей возлюбленной книгу с автографом актера Марлона Брандо. «Бен подарил Дженнифер книгу, потому что она его [Брандо] фанатка, ее боди для Суперкубка было вдохновлено Марлоном Брандо», — рассказал собеседник издания.

При этом папарацци застали Аффлека в момент покупки подарка, из-за чего читатели сделали вывод, что актер решил порадовать певицу непосредственно перед встречей с ней. «Неразумно выбирать подарок по дороге в ресторан. Вероятно, он понял, что получит подарок, и почувствовал необходимость ответить взаимностью», — написала одна из читательниц. «То есть он подыгрывает, чтобы пережить развод?» — добавил второй пользователь сети. «Ну, Бен больше никогда не будет там что-либо покупать», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что находящиеся в процессе развода Лопес и Аффлек обменялись рождественскими подарками.