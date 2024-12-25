Подполковник Росгвардии превратил полигон в свалку отходов и попал под следствие

«Ъ»: подполковник Росгвардии Абазов сделал из полигона свалку и попал в СИЗО

Бывший комбат отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов попал под следствие, после того как превратил полигон подразделения в свалку бытовых отходов. 25 декабря фигурант уголовного дела попытался добиться отмены решения Реутовского гарнизонного суда, который отправил его в СИЗО до 9 февраля, сообщает «Коммерсант» («Ъ»).