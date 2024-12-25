На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера были замечены признаки подрыва ЗРК

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказался о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) с россиянами на борту под Актау в Казахстане. Он заметил связь с крушением малайзийского борта Boeing 777-200ER в Донецкой области в 2014 году.

Политик опубликовал снимки, на которых запечатлены повреждения на фюзеляже самолета Azerbaijan Airlines, в комментарии отмечалось, что отверстия похожи на следы от осколков. В следующем посте Делягин прокомментировал запись: «А вот, похоже, и второй малайзийский боинг».

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они не выжили. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» утверждал, что лайнер был сбит с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины. В произошедшем обвиняли Россию, но Москва отвергала обвинения.

На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

Военный блогер «Воевода Вещает» увидел на фюзеляже самолета Embraer «Азербайджанских авиалиний» признаки подрыва ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК). «Похоже ли это на подрыв ЗРК? Однозначно отвечаю — да. Именно так и выглядит обшивка ЛА после подрыва ракеты ЗРК», — написал он. Однако утверждать, что авиакатастрофа случилась именно из-за воздействия ракеты он не стал.

Разделяет мнение военблогера и другой блогер — «Рыбарь». Последний отметил, что на фюзеляже видны повреждения, визуально напоминающие следы поражающих элементов зенитной ракеты. Он напомнил, что Чечня утром подверглась атаке дронов. В момент возможного захода на посадку в Грозном происходило отражение налетов беспилотников, добавил «Рыбарь».

Самолет мог быть атакован украинским дроном

Haqqin.az сообщал, что самолет мог быть атакован украинским беспилотным летательным аппаратом. Но после публикация была изменена, из нее исчезло слово «украинский».

По данным издания, рейс Баку — Грозный мог подвергнуться атаке дрона в воздушном пространстве России. При этом пилоты, вероятно, ничего не заподозрили. В записи также опубликован ролик со странными отметинами на хвосте лайнера, похожими на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами. Подтвердится ли эта версия, будет известно после изучения черного ящика.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Выживший пассажир потерпевшего крушение лайнера также рассказал о хлопке на борту. «Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — отметил он и уточнил, что осколок насквозь пробил спасательный жилет под его креслом.

В России усомнились в возможности атаки самолета дроном ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что дрон мог атаковать самолет AZAL. «Я думаю, это вряд ли. Потому что это очень сложное должно быть управление таким дроном. Я не думаю, что у Украины есть такие возможности. Поэтому я сомневаюсь в этой версии», — поделился Чепа.

На борту самолета было 67 человек, среди них 16 граждан России, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. По последним данным, в авиакатастрофе выжили 29 человек, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

