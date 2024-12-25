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06:37, 25 декабря 2024Экономика

Путин запретил регистрацию связанных с Западом юрлиц в новых регионах

Путин запретил регистрацию связанных с Западом юридических лиц в новых регионах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий регистрацию связанных с иностранцами из недружественных стран Запада юридических лиц в новых регионах страны. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Утверждается, что право на выдачу спецразрешений передается коллегиальным органам, которые будут формироваться главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и согласовываться с правительством. Заявку могут отклонить в случае, если ее осуществление «может представлять угрозу обороне страны и безопасности государства».

Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России считает возможным приток в следующем году на отечественный фондовый рынок иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, благодаря гарантиям, которые ведомство готовит совместно с Центробанком. «Мы считаем, что это не является фантастикой», — подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев.

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