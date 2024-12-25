Путин заявил о резком росте товарооборота России со странами СНГ

Путин: товарооборот РФ со странами СНГ вырос в январе-октябре на 10,6 %

Товарооборот России со странами СНГ увеличился в январе-октябре на 10,6 процента, превысив 93 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

О резком росте показателя глава государства рассказал, открывая неформальный саммит Содружества.

Также Путин отметил, что доля национальных валют в расчетах по сделкам с участниками СНГ превышает 85 процентов.

«Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые платежные системы и расчетные инструменты», — цитирует агентство российского президента. По его словам, эти и другие шаги по укреплению технологического суверенитета «имеют крайне важное значение в условиях сложной внешней конъюнктуры».

Согласно информации, которую ранее привел постпред РФ при СНГ Андрей Грозов, ВВП стран Содружества вырос в 2024 году на 4,7 процента, несмотря на санкции против России и Белоруссии, а также угрозы вторичных ограничений в отношении других государств-участников.