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14:15, 25 декабря 2024Наука и техника

Apple обвинили в очередном нарушении патента

The Elec: Apple обвинили в краже патента на беспроводную зарядку в Южной Корее
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Южнокорейская компания LS Cable & System обвинила корпорацию Apple в краже патента. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Интересы истца касаются патента US8013568, который описывает технологию беспроводной зарядки. Изобретение было зарегистрировано в 2011 году. В LS Cable & System считают, что Apple незаконно использует патент и нарушает права посредством распространения iPhone, AirPods и Apple Watch.

В компании рассказали, что обнаружили первое нарушение патента, когда изучали устройство беспроводной зарядки AirPower, представленной в 2017 году. Однако позже выпуск устройства был отменен. Очередное недобросовестное использование патента в корейской компании заметили несколькими годами позже, когда изучили технологию беспроводной зарядки смартфонов, наушников и умных часов Apple.

Истец заявил, что с 2019 года отправляет американской корпорации уведомления о нарушении патента. Однако в компании Тима Кука якобы игнорируют сообщения.

В начале 2024 года Apple пришлось отключить функцию пульсоксиметра во всех часах Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2, продаваемых в США. Причиной стало нарушение патента компании Masimo на технологию определения уровня насыщения крови кислородом.

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